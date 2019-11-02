AK Partili eski il başkanları ‘delegelik’ istedi

Siyasette yeni oluşum hareketlerinin gündeme gelmesi ve partinin olağan büyük kongre sürecini başlatmasının ardından AK Parti’de “ahde vefa” ve “yeniden kucaklaşma” çalışmaları hız kazandı. Yaz dönemi boyunca parti teşkilatları aracılığıyla AK Parti üyeleri, sandık ve mahalle kurullarında görev alanlar dahil partiye uzun yıllar emek verip şu anda çok aktif olmayan isimlere yönelik “vefa yemekleri” düzenlenirken, parti içindeki birlik ve beraberliği pekiştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti’nin kurucu il başkanları ile bugüne kadar il başkanlığı görevini üstlenmiş tüm isimler geçtiğimiz hafta Erdoğan’ın davetiyle genel merkezde bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda, kurucu il başkanlığı ve geçmişte bir dönem il başkanlığı yapmış eski ve mevcut bazı vekiller de yer aldı.



Bakanlardan sunum



Milliyet’in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Erdoğan’ın hitabının ardından basına kapalı devam eden toplantıda üç eski il başkanı da söz aldı. Erdoğan’ın katılmadığı bu bölümde söz alan başkanların, kongre sürecine ilişkin beklentilerini dile getirirken, büyük kongre delegeliği talebinde bulundukları öğrenildi.



Başkanlar sahada partiyi en iyi bilen, en deneyimli isimler olarak kendilerine il kongrelerinde delegelik imkanı tanınmasını istedi. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in de bu talebe olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Kaynaklar, kurucu ve eski il başkanı yaklaşık 400 civarında isim bulunduğunu, bunların bir kısmının halen milletvekili ya da belediye başkanı olduğunu ifade etti.