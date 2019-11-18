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18.11.2019 - 11:09 | | AA

AK Partinin üye sayısı 10 milyonu geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "10 milyon 397 bin üyemiz var bizim. Seçmeninin 5'te birini üye yapmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz." dedi.

AK Partinin üye sayısı 10 milyonu geçti

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde üyelerini daha aktif ve siyaset yapım sürecinin bir parçası hale getirmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu  konudaki talimatı doğrultusunda çalışma yaptıklarını bildiren Kandemir,  "MYK'mizin bu anlamda temel bir yaklaşımı var. Üyelerimiz çok daha aktif, sürecin  içerisinde olsunlar diye arzu ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz, teşkilat  modelimizde ve şemamızda bununla ilgili yaptığımız değişiklikler ile hazırlıklar var." diye konuştu.

Kandemir, kongre sürecinde yapılacak değişiklik ve hazırlıklara  ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bu çalışma Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun bir şekilde yenilenmeyi  de beraberinde getirecek. Bu manada mahalle teşkilatlarımızın, sandık  yönetimlerimizin ve sandık teşkilatlarımızın, topyekün kadrolarımızın birebir işin içerisinde oldukları, Büyük Türkiye hikayesine daha diri ve canlı katkı sağladıkları bir dönemi inşa edeceğiz. Teşkilat modelimizi ve şemamızı da buna  göre yeniden revize edeceğiz ufak dokunuşlarla bunun hazırlıkların yapıyoruz."

HER İL VE İLÇEDE SEÇMENİN YÜZDE 25'İNİ ÜYE YAPMA HEDEFİ

AK Parti'nin dünyada nüfusa göre en yüksek üye oranına sahip bir siyasi parti olduğunu ifade eden Kandemir, "10 milyon 397 bin üyemiz var bizim. Bu şu demek memurların da üye olamadığını düşünerek baktığınızda seçmeninin 5'te birini üye yapmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Kandemir, üye sayısının gün geçtikçe artmaya devam ettiğini, zaman  zaman da resmi güncellemeler yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman vefatlar oluyor, bu vefatlardan dolayı üye sayımızda düşmeler oluyor, biz bunları güncelliyoruz Yargıtay ile birlikte. Bundan  kaynaklanan birtakım rakamlarda düşmeler olabiliyor ama biz vefat edenden çok daha fazla üyemizi üye yapmaya ve üye sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Biz yıllık bakarız bunlara, yıl sonunda. AK Parti bu kadar geniş bir üye tabanına  oturmasına rağmen hala bu manada yeni üyelerle üye sayısını artırmaya devam  ediyor, daha da devam ettirecek.

Cumhurbaşkanımızın bize; her il ve ilçede yüzde 25 yani seçmenin yüzde 25'i üye olacak, olmalı şeklinde bir talimatı vardır. Bunun çok çok üstüne çıkan  illerimiz ve ilçelerimiz var. Bu hedefi yakalamakta olan illerimiz ve ilçelerimiz  var. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü üyelerimiz, inşallah çok daha aktif hissedecekler, bu başarının bir parçası haline geliyor, biz onlarla başardık.  Bizimle organik bir ilişki kurmuş oluyor üyelerimiz. Bu organik ilişkiyi çok daha  diri ve canlı hale getireceğiz. AK Parti üyeleriyle beraber süreçleri yöneten bir  siyasi hareket. Bunu daha aktif ve canlı bir şekilde önümüzdeki dönemde yapmaya  devam edecek."

 

 

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