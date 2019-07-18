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HaberlerSiyasetAkşener’den Doğu Akdeniz mesajı: İktidarın arkasındayız
18.07.2019 - 07:50

Akşener’den Doğu Akdeniz mesajı: İktidarın arkasındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe ilişkin, “İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu bura-dan ilan ediyoruz” dedi.

Akşener’den Doğu Akdeniz mesajı: İktidarın arkasındayız

 

Akşener, dün partisinin grup toplantısında, “Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında Türkiye’nin hakkı olduğunu söyleyen Akşener, ancak dün yapılan hataların görmezden gelinemeyeceğini belirt-ti. 2004’de Güney Kıbrıs Rum Kesimi AB’ye girerken Türkiye’nin veto hakkını kullanmadığını belirten Akşener, şöyle devam etti:

“Rahmetli Denktaş’a yaptıklarınızı unutmadık Sayın Erdoğan. Şimdi o Kıbrıs, Akdeniz’de karşınıza dikiliyor.

Adalarımızın işgaline sessiz kalırsanız, Ege’yi, Akdeniz’i toptan kaybederiz. Yaptırım kararı alan Avru-pa’ya da bir çift sözümüz var; kendinizi medeniyetin, hakkın-hukukun beşiği ilan ederken Türk mille-tinin Ege’deki, Akdeniz’deki hakkına tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz?

İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında ol-duğumuzu ilan ediyoruz.” - ANKARA Milliyet

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