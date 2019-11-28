28.11.2019 - 23:24 | | KIVANÇ EL
Alman kanalında Türkiye için skandal ifadeler
Alman kanalında yayınlanan bir programda sunucu Tim Sebastian'ın sözleri tepki topladı
Almanya merkezli Deutsche Welle'de yayın yapan Conflict Zone programının sunucusu Tim Sebastian'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı röportajda Türkiye'yi tehdit etmesi tepki çekti.
Türkiye'de devranın döneceğini iddia eden Tim Sebastian ile Kalın arasında şu diyalog yaşandı:
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.