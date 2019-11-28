Alman kanalında Türkiye için skandal ifadeler

Almanya merkezli Deutsche Welle'de yayın yapan Conflict Zone programının sunucusu Tim Sebastian'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı röportajda Türkiye'yi tehdit etmesi tepki çekti.

Türkiye'de devranın döneceğini iddia eden Tim Sebastian ile Kalın arasında şu diyalog yaşandı:



