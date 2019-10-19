Alternatif paket İYİ Parti’yi bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi tarafından, iktidarın yargı paketlerine alternatif olarak hazırlanan kanun ve anayasa değişikliği tekliflerinin TBMM’ye sunulması için İYİ Parti’nin tutumunun beklenmesini istedi. CHP’nin toplantı davetine daha önce “ret” yanıtı veren İYİ Parti’nin kararını önümüzdeki günlerde ileteceği belirtildi.



CHP, AK Parti’nin yargı paketi hazırlığının kamuoyuna yansımasının ardından çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda geçen ağustos başında Meclis’te temsilcisi bulunan siyasi partiler ile Adalet Bakanlığı’na toplantı daveti gönderilmişti. “Adil Yargılanma Hakkı Yasa Önerisi” başlıklı toplantılar için İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu görevlendirilmişti. HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi davete olumlu yanıt vermiş ve 20 kurum ve kuruluştan temsilcilerin de katıldığı toplam 8 toplantı düzenlenmişti.



Yanıt gelmedi



Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti ise CHP’nin toplantı davetine “ret” yanıtı vermişti. Toplantıların sonucunda, 214 kanun ve 14 Anayasa maddesinde değişiklik öngören 14 ayrı kanun teklifi hazırlanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki parti heyeti 4 Ekim’de İYİ Parti’yi ziyaret ederek, hazırlanan teklifler için destek istemişti. İYİ Parti tarafı ise çalışmalara destek verilip verilmeyeceğine parti içi değerlendirmenin ardından karar verileceğini iletmişti. Edinilen bilgilere göre bu tarihten sonra İYİ Parti’den olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi.



CHP ittifak ortağının yanıtını beklerken, Prof. Dr. Kaboğlu, geçen çarşamba Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, çalışmaların tamamlandığını iletti. Kaboğlu’na teşekkür eden Kılıçdaroğlu’nun ise tekliflerin TBMM Başkanlığı’na sunulması için “acele” edilmemesi ve İYİ Parti’den gelecek yanıtın beklenilmesini istediği aktarıldı.



Kılıçdaroğlu’nun talimatının ardından bu hafta sonuna kadar TBMM’ye sunulması planlanan tekliflerin önümüzdeki haftaya kaldığı belirtildi. Beş partinin milletvekili sayısı teklifleri TBMM’ye sunmak için yetiyor. Ancak İYİ Parti destek verse bile bu sayı, tekliflerin komisyondan geçmesi ya da kanunlaşması için yeterli olmuyor.



“301. madde kaldırılsın”



Beş partinin hazırladığı kanun ve anayasa teklifleri özetle şu düzenlemeleri içeriyor:



Hakim ve Savcılar Kurulu yerine Adalet Yüksek Kurulu’nun kurulacak, üye sayısı 19 olacak, Adalet Bakanı’nın oy hakkı bulunmayacak. Kurul üyelerinin seçimini Yargıtay, Danıştay ve TBMM yapacak.



OHAL süresi bir aya düşürülecek. OHAL döneminde anayasa değişikliği yapılamayacak.



Kamudan ihraç edilen ancak hakkında soruşturma veya kovuşturma açılmamış olanlar ile beraat kararı verilenler göreve iade edilecek, pasaportları verilecek.



Belediye başkanlıklarına kayyum atanması uygulaması kaldırılacak.



Gözaltı ve tutukluluk süreleri kısaltılacak. Ters kelepçe uygulaması yasaklanacak.



Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza infaz kurumları kaldırılacak. Tek tip kıyafet düzenlemesinden vazgeçilecek.

TCK’nın 301. maddesi kaldırılacak.



n Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kaldırılacak.