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24.10.2019 - 18:41 | | AA

Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulunan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.

Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü


Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.


Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü


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