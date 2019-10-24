24.10.2019 - 17:28 | | AA
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda görüşmelerde bulundu.
Akar, ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildiİspanya’da 1936 ila 1939 yılları arasında devam eden iç savaş sırasında 150 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olan diktatör Franco’nun kemikleri anıt mezardan alınarak, halk mezarlığına nakledildi. İspanya Hükümet Başkanı, bu durumu demokrasisinin zaferi olarak duyurdu.