MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetBakan Albayrak: Hesabını soracağız
10.10.2019 - 18:26 | | DHA

Bakan Albayrak: Hesabını soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri ve masum bebekleri hedef aldığını, bunun hesabını soracaklarını kaydetti.

Bakan Albayrak: Hesabını soracağız

 

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Hesabını soracağız

"Aile boyu" suç çetesi yakalandıİstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen anne ve iki oğlu yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtılar

Silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtılar

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali krize girdi ve...

Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali krize girdi ve...

Şampiyon 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat, sözünü tutmak için...

Şampiyon 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat, sözünü tutmak için...

Sıradaki Haber