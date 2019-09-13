MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetBakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması
13.09.2019 - 22:19 | | AA

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak, Twitter hesabından son açıklanan ekonomik verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, dengelenme dönemindeki başarıların ilk sırasında "ekonominin kronik sorunlarından cari dengede kırılan tarihi rekor" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"4,4 milyar dolarlık cari fazla, küresel ticaretin türbülanstan geçtiği bu dönemde ekonomimizin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor."

 

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor Ali'yi canlandıran Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Mucize Doktor Ali'yi canlandıran Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Diyarbakır annelerine destek konvoyu yola çıktı

Diyarbakır annelerine destek konvoyu yola çıktı

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi kim?

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi kim?

Reynmen kimdir? Reynmen'in gerçek adı nedir?

Reynmen kimdir? Reynmen'in gerçek adı nedir?

Sıradaki Haber