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26.08.2019 - 19:13| AA

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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