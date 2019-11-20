Bakan Soylu açıkladı! Sayı 550'ye indi

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinde konuştu.

Soylu özetle şunları kaydetti:

Türkiye, terörle mücadelesinde tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir. Başkaları gibi kaynakları sömürmeye değil , Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Tel Abyad, Rasulayn'da hayatı hızla normalleştirmeye çabalamıştır. Türkiye bugün terörle mücadele politikasını ve bölgesinde atacağı adımları telkinlerle değil, kararlarıyla belirlemektedir. Muhataplarına mühlet veren, sadece sahada değil masada da belirleyici olan ve hiçbir masadan eli boş kalkmayan bir ülkedir.

542 BİN 183 PERSONEL

Halen güvenlı̇k personel sayımız 542 bı̇n 183’tür. Yıl ı̇çı̇nde göreve başlayanlar ve alım süreçlerı̇ devam edenlerle bı̇rlı̇kte, Yılsonunda geçen yıla göre yüzde 16’lık bı̇r artış sağlanmış olacaktır. Bekçı̇lerı̇n gerı̇ gelmesı̇nden herkes çok mutlu. Burada hedef sayımız 30 bı̇ndı̇r. Halen 21 bı̇n 302 bekçı̇mı̇z var, 8 bı̇n 242 bekçı̇mı̇zı̇n de alım sürecı̇ devam edı̇yor.

PROFESYONELLEŞME DE ARTIŞ

Profesyonelleşme oranlarında jandarma ve sahı̇l güvenlı̇kte ortalama yüzde 15 artış sağladık. Profesyonelleşme oranımız halen jandarmada % 82, Sahı̇l Güvenlı̇k Komutanlığı'nda ı̇se %99.5’tı̇r. 2020 hedefı̇mı̇z ı̇se jandarma’da %83, Sahı̇l Güvenlı̇k’te %100’e ulaşmaktır.

İHA/SİHA ALIMLARI ARTIYOR

Artık elı̇mı̇z ayağımız halı̇ne gelen ı̇nsansız hava aracı alımlarımız da sürüyor. Toplam uçuş saatlerı̇mı̇z on aylık dönemler ı̇tı̇barıyla, son ı̇kı̇ yılda 13 bı̇n saatten 28 bı̇n saate çıkarak yüzde 108 artmıştır.

59 BİN OLAY AYDINLATILDI

18 Temmuz 2018’den ı̇tı̇baren 2 bin 65’ı̇ terör; 722’sı̇ öldürme olmak üzere toplam 59 bı̇n 946 olay aydınlatılmıştır.

669 SALDIRI OLDU

Uluslararası raporlara göre Türkı̇ye’nı̇n 2018 savunma harcaması, 19 mı̇lyar dolar olup; GSYH’mızın yüzde 2.5’ı̇dı̇r. Bu rakam; Amerı̇ka’da 648,8 mı̇lyar dolarla GSYH’sının % 3,2’sı̇ sevı̇yesı̇ndedı̇r. Europol‘ün verı̇lerı̇ne göre; 2018’de AB üyesı̇ ülkelerı̇n tamamında, gerçekleşen, engellenen ve başarısız olanlar dâhı̇l, toplam 129 terör saldırısı olmuştur. Bı̇zde ı̇se 2019’da sadece gerçekleşen PKK/PYD terör eylemlerı̇ 669’dur. Tehdı̇tlerı̇ bı̇zden çok az olmasına rağmen Fransa’nın savunma harcamaları bı̇zı̇m 3,3 katımız, İngı̇ltere’nı̇n ı̇se bı̇zı̇m 2,6 katımızdır. Bu rakamları, aslında nasıl bı̇r tehdı̇de karşı ve dünya ölçeğı̇nde ne kadar başarılı şekı̇lde mücadele ettı̇ğı̇mı̇zı̇ göstermek ı̇çı̇n paylaştım.

1144 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelemı̇zde tarı̇hı̇mı̇zı̇n en başarılı dönemı̇ndeyı̇z. Bu noktada anlamlı trendlerı̇ de paylaşmak ı̇sterı̇m. PKK ı̇le mücadele kapsamında gerçekleştı̇rı̇len operasyon sayılarımız, ı̇lk on aylar ı̇tı̇barıyla son üç yılda %150 artarak 40 bı̇n sevı̇yesı̇nden 101 bı̇n sevı̇yesı̇ne çıkmıştır. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tesbı̇tlerı̇yle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörı̇st etkı̇sı̇z hale getı̇rı̇lmı̇ştı̇r. Ayrıca 6 faz olarak devam eden kıran operasyonları çerçevesı̇nde de şu ana kadar 121 terörı̇st etkı̇sı̇z hale getı̇rı̇lmı̇ş, 229 mağara ve sığınak ı̇mha edı̇lmı̇ştı̇r.

289 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yurtı̇çı̇ terörı̇st sayısı da 2016’dan bugüne azalış trendı̇ne gı̇rmı̇ş, 2500’lü sevı̇yelerden bu ay ı̇tı̇barıyla 550’lı̇ rakamlara gerı̇lemı̇ştı̇r. 15 Temmuz’dan sonra her yıl örgüte katılandan yaklaşık 3 kat fazlası ya teslı̇m olmakta ya da ı̇kna yoluyla dağdan ı̇nmektedı̇r. Örgüte katılım 2014 yılındakı̇ 5558 sevı̇yesı̇nden her yıl azalarak 2019 ı̇tı̇barıyla 108’e düşmüştür. ı̇kna ve teslı̇m toplamı ı̇se bu yılın ı̇lk 10 aylık verı̇lerle 289’dur.

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Terörle ı̇ltı̇saklı beledı̇yelere yaptığımız görevlendı̇rmeler sonrasında ortaya konulan hı̇zmetler, bölgede yaşanan gelı̇şı̇m, artan turı̇st sayıları, canlanan sosyal hayat, zaten ı̇zaha muhtaç değı̇ldı̇r. Yaptığımız görevlendı̇rmeler, haklarında terör ı̇ltı̇sakı dolayısıyla soruşturmaları devam eden beledı̇ye başkanlarıyla ı̇lgı̇lı̇dı̇r. Bı̇r öncekı̇ dönemde görevden alınan 94 beledı̇ye başkanından 42 beledı̇ye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adlı̇ kontrol ve 8’ı̇ hakkında yakalama kararı vardır. Bu da aldığımız kararların doğruluğunu göstermektedir.

FETÖ İLE MÜCADELE

Ülkemı̇zı̇n FETÖ terör örgütünden gördüğü zarar, 15 Temmuz gecesı̇ verdı̇ğı̇mı̇z kayıplar, hem mı̇llet vı̇cdanında, hem de kamu kurumlarımızda oluşturduğu tahrı̇bat, herkesçe malumdur ve aklımızdadır. Aradan geçen sürede emnı̇yet bı̇rı̇mlerı̇mı̇z tarafından bylock, büfe ankesör, örgüt evı̇, sınav soruşturmaları gı̇bı̇ değı̇şı̇k başlıklarda pek çok operasyon ı̇cra edı̇lmı̇ş; gaybubet, hı̇jyen, ışık evı̇ yapılanması, fı̇nans yapılanması gı̇bı̇ pek çok yapılanma alanları çözülmüştür. bu yıl kasım ayı ı̇tı̇barıyla 559 bı̇n 064 kı̇şı̇ye ı̇şlem yapılmış, 261 bı̇n 700 gözaltı, 91 bı̇n 287 tutuklama gerçekleşmı̇ştı̇r. FETÖ ı̇le mücadelede duruşumuz nettir.

DEAŞ’LA MÜCADELE

Yurt ı̇çı̇ndekı̇ operasyonlarda da 2016-2019 arasında, toplam 1058 DEAŞ’lı etkı̇sı̇z hale getı̇rı̇lmı̇ştı̇r. 1 Ocak 2017’den ı̇tı̇baren, Türkı̇ye’de tek bı̇r eylem dahı̇ yapamayan DEAŞ terör örgütünün, son ı̇kı̇ yılda 5 adet eylem gı̇rı̇şı̇mı̇ önlenmı̇ş; yabancı terörı̇st savaşçı olduğu değerlendı̇rı̇len 8 bin 922 kı̇şı̇nı̇n de ülkeye gı̇rı̇şı̇ engellenmı̇ştı̇r. Sınır ötesı̇nde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştı̇rı̇len operasyonlar netı̇cesı̇nde 368 bı̇n 217 Surı̇yelı̇ de ülkelerı̇ne gerı̇ dönmüştür.

142 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sözde üst düzey teröristlere yönelik operasyonlarımıza da ayrıca dikkat çekmek isterim. Bu yıl 142 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş, özellikle kırmızı kategoriye büyük zayiat verilmiştir. 2016 ve 2017’de bu sayı 1’ken; 2018’de 13 ve bu yıl 12 olarak kayıtlara geçmiştir.

KADIN CİNAYETLERİNDE AZALIŞ

Hepimizin içini acıtan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ilk 10 aylar itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 14 azalış sağlanmıştır. Kadın cinayetlerinde ise 2017-2018 arasında; 353’ten 279’a önemli bir azalış elde edilmiş, bu yıl ise geçen yıla oranla biraz artış yaşanmıştır. Bu yılki sayı halen 288’dir. Küresel bir ölçü olan milyon başına düşen kadın cinayeti sayısında birleşmiş milletler raporuna göre, dünya ortalaması 13; Avrupa ortalaması 7, Türkiye’de ise 3.8’dir.

TRAFİK KAZALARI



Trafik kazalarında; 100 bin kişi başına hayatını kaybeden insan sayısında dünya ortalaması 18’dir. Bu rakam rusya’da 15.5; ABD’de 12.1; Almanya’da; 3,8 ve AB ortalaması da 5’tir. Türkiye’de bu ortalama 2017 yılında 9.2; 2018 yılında 8.1’dir. O bir puanlık azalışı lütfen az görmeyin çünkü 752 cana tekabül etmektedir. 2019 yıl sonu hedefimizin de 6.5 olduğunu buna göre değerlendirmenizi isterim. Bunu çok daha aşağılara çekmenin bizim sorumluluğumuz olduğunu bilmekle beraber, elde ettiğimiz gelişmeyi görmezden gelmek de haksızlık olur.

5 MİLYON 74 BİN YABANCI UYRUKLU VAR

Ülkemizde halen çeşitli statülerden 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyonu ikamet izniyle kalan öğrenciler ve yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları gibi yabancılardır; 324 bin kişisi ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi dediğimiz gruptur.

İSTANBUL’DAN 200 BİN KİŞİ GÖNDERİLDİ

Bildiğiniz gibi başka illere kayıtlı olanların İstanbul’a gelmesi nedeniyle oraya bir yığılma söz konusu olmuştu. buraya tedbir aldık. 12 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 100 bin Suriyeli kayıtlı oldukları illere dönmüştür. 100 bin de kaçak göçmen gönderilmiştir. toplam rakam 200 bin. Yılbaşından 15 kasıma kadar İstanbul’da yakalanan 100 bin 11 kişiye de işlem yapılmıştır. Kaçak göçmenlere dönük sınır dışı etme faaliyetlerimiz de ülke genelinde devam etmektedir. Geçen yıl bu sayı 56 bin’di, bu yıl şimdilik 86 bin 625’tir. Halen 23 ilde 20 bin kapasiteli 28 adet geri gönderme merkezimiz var.

DEPREMLERE HAZIRLIK

Ülkemizde 16 bin 427 adet toplanma alanı vardır ve bu alanların nerede olduklarına ait bilgiler e-devlet ve afad sitesi üzerinden öğrenilebilmektedir. 1100 istasyonla Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl için ise şu ana kadar 20 bin 940’tır. İstanbul’da afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında 7 adet istişare toplantısı; 2 adet arama kurtarma destekli il toplantısı; 3 adet ulaşım altyapısı toplantısı ve 2 adet haberleşme çalıştayı düzenlenmiş ve buralarda belirlenen noktalar üzerinden çalışmalar sürmektedir.