Başkanların 6 ayı değerlendirilecek

Yerel seçimlerin ardından temmuz sonunda Afyonkarahisar’da ilk toplantısını yapan CHP’li belediye başkanlarının ikinci toplantısı bugün İzmir’de başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonunda düzenlenecek program cumartesi akşamına kadar sürecek. Program kapsamında, belediyelerin ilk 6 aylık performansı mercek altına alınacak. CHP Genel Merkezi’nin CHP’li belediyelerdeki vatandaş memnuniyetine ilişkin yaptığı anketlerin sonuçları masaya yatırılacak.

Kaboğlu’na emanet

Moderatörler eşliğinde yerel yönetimlere ilişkin tartışmaların da yapılacağı programda, belediyelerin karşılaştığı sorunlara da çözüm önerileri aranacak. Bu kapsamda belediyeler arasındaki dayanışmanın yolları aranarak, “kardeş belediyecilik” uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlanacak. Programda, AB fonları başta olmak üzere uluslararası kaynaklara erişim konusunda başkanlar bilgilendirilecek. Edinilen bilgilere göre, kampın önemli bir gündemini de yerel yönetimler yasası hazırlıkları oluşturacak. AK Parti’nin yerel yönetimler yasası hazırlığına karşı kendi teklifini hazırlamak için harekete geçen CHP, bu konuda belediye başkanlarını bilgilendirecek. Kanun teklifi çalışmalarının emanet edildiği Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Seyit Torun ile birlikte hazırladıkları raporun sunumunu yapacak.

Kaboğlu sunumunda, CHP’nin çözüm önerileri ve yeni yerel yönetimler yasası için “kırmızı çizgilerini” anlatacak. Kaboğlu’nun sunumu, “CHP Yerel Yönetimlerinin Yararlanabileceği Anayasal ve Demokratik Kazanımlar”, “Yerel Yönetimlere İlişkin Çözüm Bekleyen Hukuki Sorunlar” ve “Çözüm İçin Yasal ve Anayasal Düzenleme Gereği” başlıklarından oluşacak.

CHP, kampın ardından olgunlaştıracağı kanun teklifini önce diğer siyasi partilere ardından ise, TBMM Başkanlığı’na sunacak.

‘EYT’yi biz çözeceğiz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün TBMM’deki makamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan’ı kabul etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bulundu. Edinilen bilgilere göre görüşmede, yeni asgari ücret konusu, EYT’lilerin talepleri ve CHP’li belediyelerdeki sendikalı işçilerin durumu konuşuldu. Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret ile ilgili olarak, “Maalesef asgari ücret, Türkiye’de olağan ücret haline geldi. Bu kabul edilebilir değil. O nedenle biz bu konuda bir çalışma yapacağız” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, EYT talepleri konusunda ise iktidarı eleştirerek, “Suriyelilere 40 milyar dolar harcıyorsun ama EYT’lilerin sorunlarını çözmüyorsun. Bu tercih meselesi. Yandaşlarının borçlarını, vergilerini siliyorsun ama EYT’ye gelince kaynak yok. EYT meselesi çözülmeyecek bir mesele değildir. Bu bir haktır. CHP iktidarında biz çözeceğiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.