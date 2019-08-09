MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetÇavuşoğlu’na Japonya’nın en yüksek nişanı
09.08.2019 - 08:11| ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu’na Japonya’nın en yüksek nişanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından “Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)” ile taltif edildi.

Çavuşoğlu’na Japonya’nın en yüksek nişanı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen nişan ve ödül tevdi törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile başkentteki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye’nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.

Törende konuşan Oktay, Çavuşoğlu’nun, Japonya İmparatoru tarafından bu nişana layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi. Oktay, Çavuşoğlu’nun, merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu gibi demokrasi şehitlerinden sonra bu nişanla taltif edilen ilk bakan olmasının da özel anlam taşıdığını belirtti.

Törene katılanları Japonca “İyi akşamlar” dileyerek selamlayan Çavuşoğlu ise, “Japonya’nın en yüksek nişanının şahsıma layık görülmesinden ülkem ve hükümetim adına büyük gurur duyuyorum. Bu vesileyle Majesteleri Japon İmparatoru’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bu anlamlı ödülün, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürü olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Asya’nın iki ucunda yaşasak da gönül bağlarımız çok güçlü ve kadimdir. Zor zamanlarımızda birbirimize destek olmamız, bu gönül birlikteliğimizin tezahürüdür” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu’na Japonya’nın en yüksek nişanı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki tören “Batı’dan Doğu’ya Türk Müziği ile Yolculuk Konseri” ve dans gösterileriyle sona erdi.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber