Çavuşoğlu’na Japonya’nın en yüksek nişanı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen nişan ve ödül tevdi törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile başkentteki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye’nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.

Törende konuşan Oktay, Çavuşoğlu’nun, Japonya İmparatoru tarafından bu nişana layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi. Oktay, Çavuşoğlu’nun, merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu gibi demokrasi şehitlerinden sonra bu nişanla taltif edilen ilk bakan olmasının da özel anlam taşıdığını belirtti.

Törene katılanları Japonca “İyi akşamlar” dileyerek selamlayan Çavuşoğlu ise, “Japonya’nın en yüksek nişanının şahsıma layık görülmesinden ülkem ve hükümetim adına büyük gurur duyuyorum. Bu vesileyle Majesteleri Japon İmparatoru’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bu anlamlı ödülün, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürü olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Asya’nın iki ucunda yaşasak da gönül bağlarımız çok güçlü ve kadimdir. Zor zamanlarımızda birbirimize destek olmamız, bu gönül birlikteliğimizin tezahürüdür” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki tören “Batı’dan Doğu’ya Türk Müziği ile Yolculuk Konseri” ve dans gösterileriyle sona erdi.