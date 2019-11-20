Çavuşoğlu’ndan ‘mektup’ değerlendirmesi: Tehditten korksaydık Barış Pınarı’nı başlatmazdık

Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:



OYUNU BOZDUK: Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili her türlü bilgilendirmeyi yaptık. Zeytin Dalı bilgilendirmesinin katbekat fazlasını yaptık. Öncesinde tüm gerekçeleriyle beraber Suriye rejimine de bildirimde bulunduk. Gürültü nereden koptu? Çünkü burada büyük bir oyunu bozduk.



HIRSIZLIK YOK: Suriye’deki zeytin yağı export yapılıyor bizim üzerimizden. Buradan elde edilen gelir de bahçe sahiplerine dağıtılıyor. Burada hırsızlık yok. Zeytini çalma iddiası kara propagandanın bir parçasıdır.



KABUL EDİLEMEZ ÜSLUP: Mektup konusunda Cumhurbaşkanımız gereğini açıkladı. Mektubu götürdü, iade etti. O üslubun kabul edilemez olduğunu ABD’nin kendisi de söyledi. ‘Efendim cumhurbaşkanının mal varlığı konusunda araştırma yapacaklarmış.’ Bu tehdidi yıllardır söylüyor Amerikalılar. Bundan korksaydık Barış Pınarı’nı başlatmazdık.



CIA YAZILI OLARAK BİLDİRDİ: Kod adı ‘Mazlum Kobani’ olan kişinin PKK’lı olduğunu ve ne kadar terör faaliyetinden sorumlu olduğunu CIA bize yazılı olarak bildirdi. E şimdi işine geldiği için kullanıyor. O kullandığı için ‘Bu terörist değildir’ diyemeyiz ki.



GÖRÜŞMEYE DEVAM ETMENİZ LAZIM: ‘S-400 konusunda çözüme ulaştık’ demiyoruz. Sorunu çözemiyorsanız ne yapacaksınız? O gün bıçak gibi kesecek değilsiniz, görüşmeye devam etmeniz lazım. Diplomasi ne işe yarar?



AB vize kriterleri yerine getirilecek: AB sürecinde bizde bir sapma yok. Vize serbestisiyle ilgili altı kriter kaldı. Cumhurbaşkanımız talimat verdi; tüm kriterler yerine getirilecek. Meclisimize de görevler düşüyor. Siyasi partilerin finansmanı dâhil, GRECO (Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu) tavsiyelerinden tutun da Terörle Mücadele Kanunu’nda ne yapılabilir...