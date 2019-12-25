‘Çevre örgütleri dava açacak’

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projenin ÇED raporu için vereceği kararı beklediklerini söyledi.

Karaca, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Projenin hayata geçmesi durumunda mağdur olacak çok sayıda vatandaşımız var. Onlar dava açacak. Daha sonra bakanlık ‘olumlu’ ya da ‘olumsuz’ kararı verecek. ‘Olumlu’ kararı verilmesi durumunda, vatandaşlarımız, belediyeler ve çevre örgütleri davalar açacak. Biz de CHP olarak hakları için direnen vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız ‘biz burada direneceğiz’ diyor. Biz de CHP olarak hem hukuki mücadeleyi hem de eylemselliği destekleyeceğiz. Ben bu projeyi hayata geçirebileceklerini düşünmüyorum.”

‘Ekolojik yıkım’

Karaca, Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul için bir “ekolojik yıkım” anlamına geldiğini ifade ederek, “Bu proje İstanbul için susuzluk demek. İstanbul için deprem ve jeolojik anlamda da yıkım projesi demek. Aynı zamanda ülke güvenliği için yıkım projesi demek” diye konuştu.

Karaca, “ÇED dosyasında, DSİ’nin, TÜBİTAK’ın, DHMİ’nin olumsuz görüşleri var. Umarız vicdana gelip ÇED raporu için ‘olumsuz’ kararı verirler” ifadelerini kullandı.