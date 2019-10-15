CHP MYK’da gündem Barış Pınarı Harekâtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekâtı’nı partisinin MYK toplantısında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar, harekâtı iç politikaya malzeme yapmaya çalışıyor. Bu doğru değil” dediği öğrenildi. MYK’ya sunulan harekât raporunda ise, “neredeyse tüm dünyanın Türkiye’nin askeri müdahalesine karşı olduğu” savunuldu.

CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik gelişmeler oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, harekâta gelen uluslararası tepkiler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Rapor verildi

Edinilen bilgilere göre, Çeviköz’ün MYK’ya sunduğu raporda, “Katar, Azerbaycan, Pakistan ve Venezuella dışında neredeyse bütün dünya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri müdahalesine karşıdır. Tekil olarak ülkelerin tepkileri dışında, BM ve NATO kaygılı, AB ve Arap Birliği tepkilidir. BMGK’dan Türkiye’yi kınama kararı çıkmaması, BMGK’nın Türkiye’yi kolladığı anlamına gelmez. ABD ve Rusya, bölgedeki yeni durum üzerinden bir mücadeleye girişmişlerdir” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, dünya kamuoyunun çoğunluğunu terör örgütü YPG ve PYD’nin oluşturduğu SDG’yi desteklediği savunuldu.

‘Doğru değil’

Kılıçdaroğlu’nun ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirerek, “İktidar harekatı iç politikaya malzeme yapmaya çalışıyor. Bu doğru değil” ifadesini kullandığı belirtildi. Toplantıda, Genel Başkan yardımcılarından Orhan Sarıbal, “gıda güvenliği” konusunda bir sunum yaparken, Aykut Erdoğdu da, “IMF’nin Türkiye mektubu” konusunda bilgilendirmede bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel de yeni parti programı yazımına yönelik çalışmalar konusunda MYK’yı bilgilendirdi.

Hamidiye Su, Genel Merkez’e girdi

Yerel seçimlerin ardından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hamidiye Su’yu kullanmaktan vazgeçtiğine yönelik tartışmalar başlamıştı. Kılıçdaroğlu da bu tartışmalar üzerinden iktidarı eleştirmişti. “Belediyeyi cezalandırmak için” su kullanımından vazgeçildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “İnsanın içtiği suya ayrılık getirilir mi? Suya parti rozeti takacaklar” demişti. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun, “parti rozeti takacaklar” dediği su markası, dün itibarıyla CHP Genel Merkezi’nde kullanılmaya başlandı. Genel merkezde daha önce kullanılan su alımları da iptal edildi.