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25.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

CHP’de Aksünger ve Ateş’e inceleme

CHP’de Aksünger ve Ateş’e inceleme

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger ile eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’in açıklamaları CHP’de tartışma başlattı. Ateş, geçen salı günü CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, FETÖ ile mücadele tartışılırken CHP yönetiminin politikalarını eleştirmişti. Ateş, “Hem MHP’yi takdir ediyorum hem de Fenerbahçe kulübünü... Maalesef benim partim teslim oldu. İktidarıyla muhalefetiyle o tuzağa karşı dik dursaydık 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “CHP ile FETÖ’nün aynı cümlede anılması bizim için zuldür. Yılmaz Bey’in eğer bir delili varsa, cevap vereyim. Herkes çok kahroldu” demişti.

Edinilen bilgilere göre, CHP yönetimi, Yılmaz’ın açıklamalarıyla ilgili inceleme başlattı.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger de önceki gün CNN Türk’te katıldığı programda, “PKK terör örgütüdür. PYD konusunda ilk günden diyorum görüşülmesi gerekiyordu... Terör örgütü değil benim gözümde” ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin Aksünger’in bu açıklamalarıyla ilgili de inceleme başlattığı bildirildi.

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