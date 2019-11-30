CHP’den ‘milli enerji’ projesi

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın başkanlığındaki Enerji Politikaları Birimi, dünyadaki örnek uygulamaları inceleyip, uzmanlardan ve STK’lardan görüş alarak 252 CHP’li belediyenin her biri için özel projeler hazırladı. Akın, “Türkiye bir enerji cennetidir. Bu konuda biz asla siyaset yapmıyoruz. Enerji politikaları millidir, milli konularda siyaset olmaz” dedi.



Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın’ın yönetiminde CHP Enerji Politikaları Birimi oluşturuldu. Akademisyenler ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik birim, sektör temsilcileriyle iş birliği halinde, dünyadaki uygulamaları da inceleyerek, yerel yönetimlerde kullanılmak üzere projeler geliştirdi. Her belediyeye özel olarak hazırlanan projeler birer birer uygulanmaya başlandı.



‘Baştan aşağı yazdık’



Akın, yürütülen çalışma hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çalışma sonucunda Genel Başkanımızın talimatıyla CHP’nin enerji politikalarını baştan aşağı yazılı hale getirdik ve tüm belediyelerimize gönderdik. Şimdi belediyelerle çalışarak, hangi proje hangi belediyeye uygunsa onu hayata geçiriyoruz. 11 büyükşehir belediyesiyle de kapsamı daha geniş olan çalışmalar yapıyoruz. Belediyeler için raporlar hazırlayıp, onlara yol gösteriyoruz, uluslararası fonlarla buluşturuyoruz. Yaptığımız 8 yurt dışı ziyaretinde hem proje araştırması yaptık hem de bu projeler için kaynak araştırmasında bulunduk. Ayda en az bir kez sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz, paneller düzenleyerek yenilenebilir enerji projeleri konusunda fikirler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde ‘ulusal yenilenebilir enerji çalıştayı’ ve ‘ulusal madencilik çalıştayı’ da düzenleyeceğiz.”



1001 çatı projesi



Akın, halihazırda üç projenin uygulanmasına başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Birincisi Verimli Kentler Projesi. Bu proje ile kentlerimizde enerji verimliliğini artırıyoruz. Enerji harcayan bütün iş aletlerinden, bilgisayarlardan, bina ışıklarından tasarruf sağlamayı amaçlıyoruz. İkincisi ‘Atıktan Değere Projesi.’ Bu çalışmayla da çöpleri ayrıştırarak hem enerji hem gübre üretebiliyoruz. 1001 çatı projemiz de var. 1’i CHP Genel Merkezi olmak üzere 252 belediyemize 1000 güneş paneli kuracağız. Kuracağımız paneller o binanın elektriğini üretecek. Bu çalışmayı da toplumda farkındalık yaratmak için yürüyüş yolları üzerine, halkın rahatlıkla görebileceği noktalarda yapacağız. Hem temiz, hem de yerli ve milli enerjimizi halkla buluşturuyoruz. Türkiye’nin en büyük kaynağı enerji verimliliğidir. Yeni bir vizyon yaratıyoruz. Türkiye bir enerji cennetidir. Bu konuda biz asla siyaset yapmıyoruz. Enerji politikaları millidir, milli konularda siyaset olmaz. Bu çalışmalarımızı tüm partilerle paylaşmaya hazırız” dedi.