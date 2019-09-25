Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunu terörden temizlemeye hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Trendler' başlıklı liderler diyaloğu programında konuştu. Erdoğan, uluslararası düzeydeki politikalarda kimsenin geride bırakılmaması ilkesini temel aldıklarını ifade ederek, "Yoksulluğun, açığın, eşitsizliğin giderilmesi ve herkese eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabiliriz. En az gelişmiş ülkeler ve mülteciler gibi savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarını dikkate almalıyız. Bugün dünyamızda yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇABASINA DESTEK OLMANIZI BEKLİYORUZ'

Konuşmasında, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemize sığınan ve halen 3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz. Hem ülkemizdeki Suriyelilerin, hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin kalıcı barış sağlanınca, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlerden de Türkiye'nin tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz" dedi.

'KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI ARTMIŞTIR'

Erdoğan, küresel iş gücü piyasasının devam ettirilmesi bakımından düzenli göçün sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknolojik ilerlemenin eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerinde sağladığı radikal değişimlerden herkes faydalanmalıdır. Ülkemizin ev sahipliği yaptığı BM Teknoloji Bankası şimdiye kadar hayata geçirilen ilk sürdürülebilir kalkınma hedefidir. Ülkemiz, şimdiye kadar bankaya taahhüt ettiği 10 milyon dolara ilaveten 1 milyon dolarlık ilave gönüllü katkı yapmaya karar vermiştir. Bu çaba, uluslararası toplumca daha fazla sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. Öte yandan 2030 gündeminin benimsenmesiyle kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Önümüzdeki 10 yıl özel sektörle ortaklıkların çeşitlendirilmesine, öncelik verilmelidir. İstanbul'da BM Kalkınma Programı Özel Sektör Küresel Merkezi'nde ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemiz kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki tecrübelerini herkesle paylaşmaya hazırdır. BM Kalkınma Programı'yla birlikte 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Etki Hızlandırıcı Projesi'ni hayata geçirdik, bu proje mülteciler başta olmak üzere kimsenin geride bırakılmamasına yönelik yenilikçi çalışmalara kamu ve özel sektör tarafından destek sağlanmasını amaçlıyor. Türkiye, 2030 gündeminin hayata geçirilmesi için önümüzdeki 10 yıllık dönemde de girişimci, kapsayıcı ve kararlı adımlar atmaya devam edecektir."