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06.11.2019 - 13:56 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü Toplantısı'na katılmak üzere yarın Macaristan'a gidecek. Erdoğan burada, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la konsey toplantısına başkanlık edecek.

GÜL BABA TÜRBESİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Ziyaret dolayısıyla gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Bu arada konsey toplantısı ile Türkiye ve Macaristan arasındaki işbirliğini güçlendirmeye dönük çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülüyor.

Orban ve Erdoğan başkanlığındaki konsey toplantısında Türkiyeli ve Macaristanlı iş insanları da bir araya gelecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etmesi ve türbe kompleksinde, Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen 'Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu' sergisini ziyaret etmesi bekleniyor.

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