07.11.2019 - 15:52 | | AA/DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Macaristan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile Sandor Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından da resmi törenle karşılandı.
Bu da oldu! Maket polis aracından çaldılarMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.