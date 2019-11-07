MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı
07.11.2019 - 22:00 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan "TC-TUR" uçağıyla TSİ 21.45'te ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KKTC Macaristan Temsilcisi Selda Çimen ve Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'dan ayrıldı

    Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdüAksaray'da bir baba, miras yüzünden tartıştığı oğlunu başından tabancayla vurarak öldürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9. son bölümde yönetim Ali için toplandı ve...

    Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9. son bölümde yönetim Ali için toplandı ve...

    Miras kavgası! Oğlunu başından vurarak öldürdü

    Miras kavgası! Oğlunu başından vurarak öldürdü

    Mevlid Kandili yarın mı idrak edilecek 2019? Kandil gecesi nasıl ibadet edilir?

    Mevlid Kandili yarın mı idrak edilecek 2019? Kandil gecesi nasıl ibadet edilir?

    Ardahan'da ele geçirildi! Osmanlı dönemine ait...

    Ardahan'da ele geçirildi! Osmanlı dönemine ait...

    Sıradaki Haber