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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı
27.07.2019 - 16:36| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Baykar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u tanıttı.

Adıyaman'da şehit polis Taha Uluçay için tören düzenlendiAdıyaman'ın Sincik ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay için tören düzenlendi.
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