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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
26.07.2019 - 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

 

 

 

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