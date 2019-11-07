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08.11.2019 - 00:05 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 23.40'ta Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile öteki ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

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