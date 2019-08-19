19.08.2019 - 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haluk Dursun için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Alman turist evde ölü bulunduAntalya’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu. Etrafında çok sayıda mangal kömürü bulunan Szramek'in evinde yapılan aramada, 'Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel' ve 'Türkiye her şey için teşekkür ederim' yazılı notlar bulundu.