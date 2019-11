Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm üniversitelerimizin faaliyetlerine uygun mekanlarda hizmet vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul'da yetersiz şartlarda hizmet veren üniversitelerimize külliyelere kazandırmak için çalışıyoruz

Eğitim-öğretime yapılan yatırımların neticesine almak zaman ister. Yönetenler olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirildi. Şimdi sıra hocalarımızda. Türkiye'deki üniversiteleri dünya çapında bir eğitim yuvası haline getirmek hocalarımızın çabalarına bağlıdır.

İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz.

Uluslararası listelerde göğsümüzü kabartacak sayıda üniversitemizin yer almasını istiyoruz. Dünyadaki rekabet medeniyet mücadelesinde öne geçme mücadelesidir. Üniversitelerimizin başarıyla ülkemizin en büyük övünç kaynağı olmasını istiyoruz.

Ülkemizde yıllarca şark ve garp medeniyetleri tartışması yapılmış, bunlar birbirinin karşıtı gibi gösterilmiştir. Milletimizin kadim değerleri bazı çevreler tarafından medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Halbuki bu coğrafya her türlü ilme açıktır. Ülkemizde ilim pınarlarının neden gürül gürül akmadığının muhasebesini yapıyoruz.

Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir. Kendimiz olmayı, üretmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine koyduğumuz gün kaybetmeye başladık Yeniden düşünmeşe, yeniden üretmeye, yeniden ilim sancağını en yükseğe taşımaya hazır olmalıyız.

İçerden birileri sürekli kriz tellallığı yapmaya devam etse de birileri tökezlememizi beklese de hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Kazandığımız her başarı bir sonraki hedef ulaşma kararlılığımızı perçinleştiriyor. Artık tuzakları bozan bir Türkiye var.

(Arnavutluk'a 500 konut)

Arnavutluk'ta deprem oldu buraya 500 konut yapalım dedik. TOKİ uygun bir noktada çalışmalarını yapacak. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ekiplerimiz çalışmalarını yapacak. Türk kardeşleri Arnavutluk'a 500 konut inşa edecek.

Başarı çıtasını yükseltmenin aynı zamanda mücadele cephesini genişlettiğinin farkındayız.

(Macron'a sert yanıt)

Sayın Macron Türkiye'den sesleniyorum. Önce sen beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin gibi beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Macron inanın çok tecrübesiz. Terörle mücadeleyi bilmiyor. Onun için sarı yelekliler Fransa'yı işgal etti. Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp çıkarmamak senin haddine mi? Bu kararı sen mi veriyorsun?

İstediğiniz kadar hoplayıp zıplayın... Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik hakkına saygı duyacaksınız. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Türkiye güvende değilse Avrupa'nın güvenliği de pamuk ipliğine bağlıdır.

Bölgedeki son terörist imha edilene kadar Türkiye harekatlarına devam edecektir. Türkiye, Suriye'den tehditler sona erene kadar harekatlarını sürdürecektir.