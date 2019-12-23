CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Noel mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HristiyanlÄ±k inancÄ±na mensup vatandaÅŸlarÄ±n '24 AralÄ±k Noel YortularÄ±' dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±. ErdoÄŸan, "HristiyanlÄ±k inancÄ±na mensup vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Noel YortularÄ± vesilesiyle en iÃ§tenÂ duygularÄ±mla tebrik ediyorum.Â KÃ¶klÃ¼ tarihimizden edindiÄŸimiz birikim ve ilhamla, kÃ¶ken, Ä±rk, mezhep, inanÃ§ ayrÄ±mÄ± yapmadan tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼r, din ve geleneklerini Ã¶zgÃ¼rceÂ yaÅŸayabilmelerine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz.Â FarklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik olarak telakki ediyor; hoÅŸgÃ¶rÃ¼, saygÄ± ve adaletin, birlik ve beraberliÄŸimizin temeli olduÄŸu bilinciyle geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼yor; barÄ±ÅŸ iÃ§inde bir aradaÂ yaÅŸayarak, bu coÄŸrafyada ortak bir gelecek inÅŸa etme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.Â FarklÄ± mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, kendiÂ inanÃ§larÄ± doÄŸrultusunda kutladÄ±klarÄ± Noel YortularÄ±nÄ±n, dayanÄ±ÅŸma ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ iklimininÂ geliÅŸmesine vesile olmasÄ±nÄ± diliyor, baÅŸta Hristiyan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere, tÃ¼mÂ Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.