Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 16 yaş grubunda uyuşturucu madde ve sigara kullanımında azalma var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kurulun 2019 yılı ilk toplantısını Temmuz ayında gerçekleştirdiğini anımsattı.

Temmuz ayındaki toplantıda, zararlı alışkanlıklara karşı izledikleri temel stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarını ve mücadelede bulunulan noktayı değerlendirerek davranışsal bağımlılıklar ile mücadele ve zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri içeren eylem planını karara bağladıklarını ifade eden Oktay, bugünkü toplantıda da yıl boyunca bağımlılıkla mücadelede kaydedilen mesafeyi tüm kurul üyeleriyle değerlendireceklerini, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının güncel araştırmalarına ve çalışmalarına ilişkin bilgi alacaklarını söyledi.

"KAÇAK TÜTÜN VE MAKARONLARA YÖNELİK TEDBİRLER GÜÇLENDİRİLDİ"

Oktay, 2019’da toplumda yaygın olan tütün kullanımı ile mücadelede dumansız hava sahalarında denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Denetim ekiplerinin denetlenmesine yönelik sistem de hayata geçirilerek iller arasında çapraz denetim uygulamasına başlanmıştır. Kaçak tütün ve makaronlara yönelik tedbirler güçlendirilmiş, 2019 yılının ilk 11 ayında 190 milyon adet boş makaron ve 364 bin 190 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiştir. Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlar arası iş birliği güçlendirilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda bin 201 şüpheli şahsa yönelik işlem yapılmıştır. 2019 yılında bu alanda bin 201 şüpheli şahıs yakalanmış, 60 milyon liraya ve 236 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuştur. Ayrıca kumar bağımlılığı ile mücadelede bin 726 kumar makinesine de kolluk güçleri tarafından el konulmuştur."

"METRUK BİNALAR YIKILIYOR"

Ele geçirilen kumar makinelerinin müsaderesine ve imhasına ilişkin mevzuat değişikliğinin alt yapısının hazırlandığına dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019 yılında da kararlılıkla devam edilmiştir. Bu kapsamda kasım ayı sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424'ü yıkılmış, 18 bin 147'si rehabilite edilmiştir. 12 bin 839 binanın yıkım süreci ise devam etmektedir. Bunların yanı sıra park ve sokak aydınlatmaları konusunda tespit edilen eksiklikler giderilerek parklardaki güvenlik önlemlerine ağırlık verilmiştir.

Diğer taraftan, bağımlı vatandaşlarımızın tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerine ailelerini de dahil eden ve ailelerine de psikososyal destek sağlanmasını içeren bir model geliştirilmiş, mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Azalma olsa bile sigara kullanım oranı bir hayli yüksek. Almamız gereken ciddi bir yol var. Tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş gurubunda böyle iyileşmelerin sağlanması için bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Zorunlu tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkili olmasını sağlamak amacıyla yapılan yasa değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret eden Oktay, yapılan çalışmaların toplum tarafından bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak, sunulacak yeni hizmetleri planlamak ve iş birliğini güçlendirmek için ulusal düzeyde bir seferberlik gerektiği vurguladı.

Oktay, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini ülke bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye çağıran Oktay, milletvekilleri, öğretmenler, doktorlar, sağlık personeli, güvenlik güçleri ve yargı mensuplarını bağımlılıkla mücadeleye etkin katılıma davet etti.

Bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını önümüzdeki yıl da yaygınlaştırmaya devam edeceklerini anlatan Oktay, "Toplantımıza Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele konusunda son dönemde gerçekleştirdikleri proje sunumlarıyla devam edeceğiz. Kurul üyeleri olarak, milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, aziz milletimize her türlü bağımlılıktan uzak sağlık ve huzur içinde ömürler diliyoruz. Türkiye’de bağımlılıkları azaltmak için önümüzdeki yıl atacağımız somut adımların karara bağlanacağı toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu katıldı.