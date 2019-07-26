Cumhurbaşkanlığı gözde meslekleri sıraladı

Ulusal düzeyde yapılan Üni-Veri (Yükseköğrenim İstihdam Endeksi)çalışmasıyla mesleklerin iş bulma süreleri, istihdam oranları, ortalama ücretleri çıkarılarak öğrenxilerle ve velilerlw paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı çalışmasına göre istihdam oranı en yüksek bölümler pilotaj, eczacılık ve fizyoterapi oldu. İş bulma sırasına göre en iyi bölüm ise 4 ay 2 günlük iş bulma süresiyle tekstil mühendisliği, 5 ay 8 gün ile iç mimarlık, 5 ay 10 gün ile mimarlık oldu. Ücret açısından yapılan incelemeye göre, ilk sırada tıp, pilotaj ve uçak mühendisliği bölümleri yer aldı.

Başkanlığını Doç. Dr. Salim Atay'ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verilerini analiz ederek Yükseköğrenim İstihdam Endeksi hazırladı. Üni-Veri adı verilen endekste, üniversite bölümleri, ücret, iş bulma süresi, istihdam oranı, kamuda işe yerleşme oranına göre araştırılarak veliler ve öğrencilerin kullanımına sunuldu. Çalışmanın temel amacının, yükseköğretime geçiş yapacak öğrencilerin bilgiye dayalı tercihler yapabilmelerine rehberlik etmek olduğu belirtildi.

Pilotluk farkı

Çalışmada, istihdam oranına göre en iyi bölümler pilotaj, eczacılık ve fizyoterapi oldu. Bu bölümleri, odyoloji, tekstil mühendisliği, hemşirelik, inşaat mühendisliği, mimarlık, gıda mühendisliği ve diş hekimliği izledi. İstihdam oranı en düşük bölümler arasında hukuk, maliye ve biyomühendislik yer aldı. Verilere göre, iş bulma süresinin en düşük olduğu bölüm, 4 ay 2 günlük süreyle tekstil mühendisliği oldu. Bu bölümü, iç mimarlık, mimarlık ve konservatuvar izledi. Endüstriyel tasarım, pilotaj, odyoloji, inşaat mühendisliği, veterinerlik, eczacılık bölümündekilerin de 6 ay içinde iş bulabildiği belirtildi. İş bulma süresinin en zor olduğu bölümler ise hukuk, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, maliye, öğretmenlik, biyoloji olarak sıralandı.

Ücrette de pilotluk ve tıp

Araştıemada ücrete göre de aıralama yapıldı. İlk sırayı 5 bin 890 liralık ücret ile tıp fakültesi aldı. İkinci sırada 4 bin 736 lira ile pilotaj, üçüncü 4 bin 555 lira ile uçak mühendisliği yer aldı. Ücrete göre diğer öne çıkan bölümler ise, gemi, bilgisayar, maden, endüsti, elektrik-elektronik, imalat mühendislikleri ve İslami bilimler yer aldı. Ücrete göre en kötü bölümler ise, maliye, çalışma ekonomisi, sağlık yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, iletişim olarak belirlendi. Çalışma kapsamında, üniversite mezunlarının, dört yıldan daha az eğitim süresinin yeterli olduğu mesleklerde istihdam edilmesi durumunda ortaya çıkan nitelik uyuşmazlığı sorunu da incelendi. Çalışmaya göre, bu sorunun en az olduğu bölümler, eczacılık, tıp, hukuk oldu. Bu sorunun en fazla görüldüğü bölümler ise, turizm, maliye, arkeoloji oldu.

Kamuda işe yerleşme oranının en yüksek olduğu bölüm yüzde 96 ile tıp oldu.

İnceleme yapılabilir

Üniversite tercihi yapacakların veya mezunların, https://univeri.cbiko.gov.tr/ adresinden bölümlere göre inceleme yapabileceği belirtildi