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25.09.2019 - 05:55 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

 

Kalın ve Jeffrey, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile ilgili güncel gelişmeler ele alınırken, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşüldü.

Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentilerin dile getirildiği görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonuMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı kutladı.
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