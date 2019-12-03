'Dış politikada Al Bayrak partisiyiz'

Türkiye, NATO’nun müttefiklik hukuku gereğince kendisine yöneltilen güney sınırlarındaki terör tehdidi başta olmak üzere sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine yanıt verilmemesi durumunda Baltık ülkeleriyle ilgili planı onaylamama kararı almıştı. Türkiye’nin kararı sonrası gözler, bugün gerçekleşecek NATO Zirvesi’ne çevrildi. Türkiye’nin kararını Milliyet’e değerlendiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti: “ABD çok uzun zamandır müttefiklik hukukuna halel getirecek şekilde, terör örgütleriyle bölgede pek çok hukuksuz işe imza atıyor. Koca Türk devletiyle, bir terör örgütünü mütekabil hale getirmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına YPG üzerinden Suriye’de bir bela bulaştırmaya çalışıyor. Kendi göbeğimizin bağını biz keseceksek işlerimizi düzgün yapmayı öğreneceğiz, silah ve savunma sanayimizi güçlendirmek; ekonomimizi, demokrasimizi kuvvetlendirmek zorundayız. ‘Amerika’ya kızdım Rusya’dan silah alıyorum’ stratejisi ve ‘Ben öyle parmak sallayabileceğiniz bir ülke değilim’ demek yerine esaslı işler yapmamız gerek. Milli birlik ve beraberliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri zorda bırakılmak istenince tek parti olmak gerekir. Milletimizin kalbi artık yoruldu. Siyaseten farklı düşünülüyor olsa da toplumsal mutabakatın siyasetçiler tarafından örselenmemesi lazım. Biz dedik ki AK Parti’nin siyasi olarak rakipleriyiz ama dış politikada memleketimizi sıkıştırmaya çalışan her teşebbüste Al Bayrak partisiyiz.”