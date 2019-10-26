‘Dönüşler için Rusya ile çalışacağız’

Yeni kurulan Küresel Gazeteciler Cemiyeti’nin Ankara’da düzenlediği “21. Dünya Rus Medya Kongresi’nde konuşan Oktay, Suriye’de krizin başladığı ilk günden itibaren Türkiye’nin her zaman çözümün Suriye toprakları içinde aranmasından yana olduğunu söyledi. Oktay, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne daima saygı duymuştur. Bu kapsamda siyasi ve diplomatik gayretlerimiz kesintisiz sürmüştür. Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib’de oluşturulan görece sükunet ortamı sayesinde yüzbinlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye’nin hem Fırat’ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil, bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur” dedi.

‘Masada ve sahada’



Barış Pınar Harekatı’nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandırıldığını kaydeden Oktay, şöyle devam etti: “911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. Burada oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız. Rusya ile göçmenlerin geri dönüşleri konusunda da yakın çalışacağız. Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların amacına ulaşması, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin Suriye’den tamamen temizlenmesine bağlıdır.”



‘Dünyaya anlatın’



Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sırasında uluslararası medyada yayılan dezenformasyonlarla ve taraflı tutumlarla da mücadele etmek durumunda kaldığını hatırlatan Oktay, Küresel Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden beklentilerini şöyle dile getirdi: “Barış Pınarı Harekatı’nın amacının bölgede istikrarı sağlamak ve terörle mücadele olduğunu, asla Kürtlere ya da herhangi bir etnik unsura yönelik yapılmadığını ve terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi haberler ve yayınlarınızla dünyaya anlatın.”