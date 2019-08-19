‘Dünyanın duyduğunu Kılıçdaroğlu duymadı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz’de bizim ve KKTC’nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros’u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan’a bu konuda bilgi vermeye hazırız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından, “Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz’de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız” paylaşımında bulundu.

‘Kabul edilemez’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Vatandaşlarımız, CHP Genel Başkanı’nın dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca kez şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güçlü duruşu, dost/hasım tüm taraflara belli edilmiştir. Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır” dedi. l ANKARA Milliyet