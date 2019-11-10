E-tebligat 8 bin ağacı kurtardı

Mevzuatta yapılan değişiklikle 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale gelmişti. Vatandaş için ise, bu tercihe bağlandı. E-tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Oluşturulan e-tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın e-tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Bakanlığın 1 Ocak 2019’da başlattığı uygulamasında ilk 10 ay geride kaldı. Uygulama kapsamında 31 Ekim itibariyle 13 milyon 959 bin 622 tebligat elektronik ortamda gönderilirken, bu sayede 161 milyon 221 bin lira tasarruf sağlandı. 2019 içerisinde e-tebligat uygulaması ile 488 bin ton kâğıt tasarrufu sağlanırken, 8 bin 305 yetişkin ağaç da kesilmedi. Böylece doğanın ve yeşilin korunmasına da katkı sağlanmış oldu.