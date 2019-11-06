Ecevit, mezarı başında anıldı

Devlet Mezarlığı’ndaki törene, DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP’li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ecevit’in kabrine çelenk bırakmasının ardından konuşan Aksakal, Ecevit’in ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan insanca-hakça bir düzende, tam bağımsız Türkiye’nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflediğini belirtti. Aksakal, Ecevit’in bu uğurda emperyalist politikalara karşı adeta göğsünü siper ettiğini anımsatarak, “Ecevit, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine inançlara saygı kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi” değerlendirmesinde bulundu.

Ecevit’in siyaseti, sevgi ve barış şiarıyla yürüttüğünü belirten Altay da, Ecevit’in herkese umut ve öz güven aşıladığını ifade etti. Ecevit’in temiz siyaset anlayışının CHP ve DSP tarafından sürdürülmeye devam edileceğini kaydeden Altay, “Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması ve herkes için özgürlük ve adalet için Merhum Genel Başkanımız Ecevit’in bize bıraktığı bayrağı, nihai hedefe taşıyana kadar durmadan yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.