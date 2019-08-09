Erdoğan, bayramı Rize’de geçirecek

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de yüzde 72.99 oy oranına ulaşmış ve AK Partili Rahmi Metin belediye başkanı seçilmişti. İl Genel Meclisi’nde de yüzde 57.52 oy oranıyla meclis çoğunluğunu elde eden AK Parti, Rize’nin merkez dahil 12 ilçesinin 7’sinde belediye başkanlığını almıştı. AK Parti’ye yüzde 84.37 oranında oyun çıktığı Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu, AK Parti’nin tüm Türkiye’de en çok oy aldığı ikinci ilçe olurken, Güneysu’nun dışında Çamlıhemşin, Hemşin, İyidere ve Kalkandere’de de AK Parti yüzde 50’nin üzerinde oy almıştı.

Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ardından devam edecek “teşekkür turu” kapsamında, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Şırnak, Şanlıurfa gibi illere gidecek. Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta yüzde 85.5 ile en çok oy aldığı ilçe olan Kırıkkale Delice’yi de ziyaret etmesi bekleniyor.