‘Erdoğan bölgesel aktörleri müzakereye oturtmaya çalışıyor’

Erdoğan’ın sürpriz Tunus ziyaretini ve Libya ile bağlantısını yorumlayan siyaset bilimciler özetle şunları kaydetti:



Kuzey Afrika Uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar: Ziyaretin, Rusya ile görüşmenin hemen ardından gelmesi önemli. Cezayir ve Tunus’un Libya’daki siyasi süreçten dışlanmanın yarattığı hoşnutsuzluğu, yapılan açıklamalarda göze çarpıyordu. Bugün Türkiye’nin Tunus’a yaptığı ziyareti bu gelişmelerle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bugünden sonra güvenlik sebebiyle durumdan rahatsız olan aktörlerin yeni bir pozisyon alma, işbirliği ihtimalinin gündeme gelebileceği yeni bir düzlem söz konusu. 2019 sonu itibarıyla aktörler kendi pozisyonlarını net şekilde ortaya koymaya çalışacaklardır. Cezayir, bölgenin en büyük ordusuna sahip; Tunus ise bölgenin tek demokratik aktörü. Bu iki ülkenin Libya meselesine hangi pozisyonla yaklaşacağı önemli olacak. Türkiye’nin şu anda izlediği strateji, bu krizde olabildiğince çok bölgesel aktörü müzakere masasına oturtmaya çalışmak.



Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Ebru Çoban Öztürk: Libya’yla alakalı bir destek toplama niyetini içeriyor kuşkusuz. Tunus’ta şu anda koalisyon çalışmaları sürüyor. İlk kez İslami rengi olan bir hükümetin kurulma olasılığı var. O nedenle bu ziyaretle birtakım ortaklıklar kurulması amacı söz konusu olabilir. Libya’da mevcut üç hükümet var. Biz BM’ye yakın olanıyla bir anlaşma imzaladık ama General Hafter’in de bu savaşı kazanma olasılığı var. Hafter kazanırsa, yaptığımız anlaşma geçerliliğini kaybedebilir. O nedenle Mısır, Libya, Yunanistan, İsrail, Suriye ve GKRY ile Doğu Akdeniz’deki ekonomik paylaşım üzerine barışçıl bir dille masaya oturulması gerekiyor.