Erdoğan, Sivas Kongresi kutlamalarına katıldı: Manda tartışmaları Sivas’ta kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele’nin dönüm noktası Sivas Kongresi’nin 100. yılında, “Türkiye manda tartışmalarını Sivas’ta kapattı ama bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlem hep devam etti. Hatta bugün de ülkemizde bir kesimin kendi milletinin istiklali ve istikbali davası yerine başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başkadır, politik çıkar başkadır, ülkenin ali menfaatleri başkadır. Bunları birbirine karıştırdığınızda kendinizi rengini şehitlerimizin kanlarından alan bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz” dedi. Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

CUMHURİYETİN İLK MERKEZİ: İstiklal harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele’nin işaret fişeği atılmıştır. Sivas, Milli Mücadele ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Tam bir asır önce bugün yurdun dört bir tarafından gelerek Sivas Kongresi’ne iştirak eden delegeler milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya buradan ilan etmişlerdir. Bir asır sonra aynı mekânda Milli Mücadelemizin ilk temsilcilerini saygıyla yâd ederken, Sivas’taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum.

BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU: Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Erzurum’dan yola çıktığını haber alan Sivaslılar büyük bir heyecanla karşılama hazırlıklarına başladılar. Kongrenin başlamadan sona ermesi için yürütülen tüm sinsi teşebbüsler hem delegelerin hem Sivaslıların sağlam duruşuyla boşa çıkarıldı. Burada, “manda ve himaye asla kabul olunamaz” kararının alınmasıyla Milli Mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Sivas Kongresi kararları, milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur.

‘HAİNLERİ BOZGUNA UĞRATTI’

Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, “Manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz”. Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir zaferle neticelendiren milletimiz, 15 Temmuz 2016’dan alnının akıyla çıkmasını bilmiştir. Milli iradeye darbe vurmak için girişilen hain darbe teşebbüsü, 97 yıl aradan sonra bir kez daha milletimizin azmi ve kararıyla boşa çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşısında kenetlenen Türk milleti, bir kez daha Kuvayımilliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılarak hainleri bozguna uğrattı. Sizler de o gece bu meydana akın ederek, darbecilerin karşısında dimdik durarak Meclisinize, Cumhurbaşkanınıza ve milletinize sahip çıktınız.

YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ: Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünde Sivas Mekteb-i Sultani binasından bir kere daha haykırıyoruz; “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir” Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız. İşte kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te inlerine nasıl soktuğumuz ortadadır. Türkiye’nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Ya olacağız ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz.

‘İmame koparsa tespih dağılır’

Sivas Kongresi’nde delegelerin bir kısmının mevcut imkânlarla silah ve cephaneyle Kurtuluş Savaşı vermenin güç olacağını düşündüğünü, az da olsa Amerikan mandasına girmenin en mantıklı yol olacağını dile getirenler olduğunu belirten Erdoğan, kongre sürerken Ermeni meselesi üzerinde incelemeler yapmak üzere Sivas’a gelen bir Amerikalı generalle Atatürk arasındaki diyaloğu şöyle aktardı: “Bu Amerikalı subay, manda fikrine destek olmak için Sivas’ta kulis yapar. Yapılan uzun tartışmaların sonunda, “Ya istiklal ya ölüm” kararı alınarak manda fikri bir daha açılmamak üzere tarihe gömülür. Buna rağmen Amerikalı general Türklerin işgaller karşısında paramparça olduğundan bir araya gelmelerinin ve bir kurtuluş savaşı yapmalarının mümkün olmadığında ısrar eder. Bu görüşme esnasında generalin ısrarlı tutumu Mustafa Kemal’i öyle sinirlendirmiştir ki, elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Yerden tespih tanelerini alan ve onları ipe dizen Gazi Paşa, “Görüyorsunuz değil mi general, tespih dağıldı ama onu bir araya getirecek olan sizler değilsiniz, bu millettir” diyerek konuyu kapatır. Onun için tespihin imamesi çok önemli. O imame koptuğu zaman tespih dağılır. Onun için imameleri kopartmayacağız, tespihi dağıtmayacağız ki bu millet, bir olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun. Türkiye manda tartışmalarını Sivas’ta kapattı ama bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlem hep devam etti. Hatta bugün de ülkemizde bir kesimin kendi milletinin istiklali ve istikbali davası yerine başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz.”

Tiyatrocular tarihi canlandırdı

Kutlama etkinlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından kongre binasında müzeyi gezen Erdoğan. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu heyet Sivas Kongresi’nin canlandırıldığı, “Bir Güz Çiçeği Hürriyeti” gösterisini izledi. Erdoğan’ın kongre binasının önünde konuşma yapacağı alanda TSK Mehteran Birliği sahneye çıktı; “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” marşı çalındı. Törende, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, törende Erdoğan’ın konuşmasını da dinledi ancak Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın konuşmasının ardından platformda çekilen toplu fotoğrafa katılmaması dikkati çekti. Kılıçdaroğlu’nun 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenen 100. Yıl kutlamasında Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte verdiği poz tartışmalara neden olmuştu.

‘Alternatifleri çoğaltıyoruz’

Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda konuştu. Erdoğan, özetle şöyle dedi:

BELKİ YARIN ÇİN İLE DE OTURACAĞIZ: Savunma sanayinde bugün yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılar hale geldik. Alternatifleri çoğaltan ve alternatifleri çoğaltırken de dünya ile masada oturan bir ülke konumuna geldik. Biz şu anda bugüne kadar Amerika ile masada otururken, şimdi Rusya ile de oturuyoruz. Belki yarın Çin ile de oturacağız. Sadece pazar değil, ortak üretime girmek suretiyle bizim bu ülkelerle adım atmamız şart. Bu dostlara ilk sürdüğüm şart, ortak üretim yapabilecek miyiz?

NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZE: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama bir tane, iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde nükleer başlıklı füzesi olmayan yok. Hepsinde var. Hatta bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde, ‘Benim elimde 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var. Ama Rusya’nın, Amerika’nın elinde 12 bin 500-15 bin füze var’ dedi. ‘Ben de yapacağım’ dedi.

AYNI ŞARTLARDA PATRİOT ALIRIZ: Bir S-400 olayı oldu, kıyamet koparttılar. Bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık. İnşallah nisanda tamamen bitiyor. Trump’a şunu söyledim. Sen de bize Patriot ver dedim. Rusya’dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarda alırız dedim. Beş gün önceydi telefon görüşmemiz. BM’de bir araya geleceğiz. Bu konuları tekrar görüşeceğiz.

FAİZE ALERJİM VAR: Benim faize alerjim var. Yüksek faize karşıyım. Bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Yüzde 63’te almıştık biz faizi, 4,2’ye kadar düştük. O zaman enflasyon 7,6 idi. Maalesef bu Gezi olayları vesaire ile beraber dışarıdan çok ciddi bir çelme takıldı. Şimdi yine düştü, faizdeki düşüşle birlikte enflasyonda da düşüş 15,1’e kadar düştü.

BÜYÜME HEDEFİ: 2020 ile ilgili büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.