MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriErdoğan’a fidan dikme rekoru belgesi
25.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’a fidan dikme rekoru belgesi

“Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında Çorum’da 303 bin 150 fidanla kırılan “1 saatte en fazla fidan dikme rekoru”nun tescil belgesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Erdoğan’a fidan dikme rekoru belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da 11 Kasım’da 303 bin 150 fidan dikilerek kırılan “1 saatte en fazla fidan dikme” rekoru Guinness yetkililerince tescillendi. Aynı gün 81 ilde 2023 noktada, yaklaşık 1 milyon kişi, 11 milyon fidanı 3 saatte toprakla buluşturdu. Rekorun tescil belgesi de Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince geçen günlerde Bakan Pakdemirli’ye takdim edildi. Pakdemirli, “Geleceğe Nefes” seferberliğinin ilk dünya rekoru niteliğindeki tescil belgesini, etkinliğin başından sonuna destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Seferberlikle Türkiye için hedeflenen diğer rekorun da “Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü” olması planlanıyor.

Olay yerinden kaçıp polislere şehir dışındayım dediKarabük’te yoldan çıkan panelvan 10 metre şarampole yuvarlandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanlarında Nedim, Karaçay ailesine meydan okuyor!

Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanlarında Nedim, Karaçay ailesine meydan okuyor!

‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin her türüne hayır

Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin her türüne hayır

Cinayetlerin yarısı silahla işlendi

Cinayetlerin yarısı silahla işlendi

Sıradaki Haber