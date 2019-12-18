Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan için dikkat çeken ifade!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni partileri için “CHP ağzıyla konuşuyorlar” dediğini iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Erdoğan ile polemiğe girmekten kaçınmayacağını belirten Selvi, “Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan’ın 'CHP ağzıyla konuşuyorlar' dediği söyleniyor. CHP’nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan’ı üzüyor olmalı” ifadesini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

...Ahmet Davutoğlu da Şehir Üniversitesi polemiğinde mal varlığı komisyonu kurulması önerisiyle Erdoğan’ın karşısına çıktı. Davutoğlu partisinin FETÖ kokan genç kurucusu İsmail Günaçar ise “Davutoğlu’nun en azından diploması var” diyerek siyasette yerini aldı.

Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan’la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AK Parti’ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan’ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor.

Erdoğan, AK Parti’yi kurduğu günden bu yana Erbakan hakkında tek bir olumsuz söz etmedi. Erbakan’ı rahmetle yâd etmeyi ve hatta cezaevine girme tehlikesi doğunca “eski hocası”nı kurtarmayı bildi. Vefalı davrandı. O nedenle de Saadet Partililerin oyunu almayı başardı.

Tabii bundan sonrası Davutoğlu’nun ve Erdoğan’ı hedef göstermekten bıkmayan Gül’ün bileceği bir iş.

Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan’ın “CHP ağzıyla konuşuyorlar” dediği söyleniyor.

CHP’nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan’ı üzüyor olmalı...