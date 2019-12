Erdoğan’dan Libya anlaşması değerlendirmesi: Süreç Kaddafi’nin döneminde başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Mutabakatı’nın uluslararası deniz hukukuna uygun olduğunu ifade ederek, “Bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte bir tarih meselesi. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir. Bu süreç yeni başlamadı. Bu olayın aslında tarihi geçmişi var ve o geçmişinde, işin haritası çok daha farklıydı. Ne zaman? Kaddafi döneminde (2009’da). O süreçte bu adım atıldı ama tabii (Kaddafi’nin) ömrü vefa etmedi” dedi.



Erdoğan, Malezya’ya hareketinden önce Cenevre’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı, şu mesajları verdi:



ÇALIŞMALAR ARŞİVLERİMİZDE: (Libya anlaşması konusunda MHP’den gelen destek, CHP’den gelen eleştiri) Bahçeli’nin ifadesi Cumhur İttifakımızın bir sesi. Ana muhalefetin zaten huyu, sınırlarımızın dışına çıkmaya bizi mecbur eden herhangi bir olay olduğu zaman, ‘orada ne işimiz var?’ demek. Suriye meselesinde de oradan füzeler, havan topları atılsın, biz şehitler verelim, ne olursa olsun, ‘bizim orada ne işimiz var?’ diyorlardı. Bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte bir tarih meselesi. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli. Yunanistan Başbakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, onlar Libya Mutabakatı’nın hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz de tam aksine, ‘Bu uluslararası deniz hukukuna uygundur’ diyoruz. Attığımız adımın bütün hesabını, çalışmasını yaptık. Bu süreç de yeni başlamadı, tarihi geçmişi var ve o geçmişinde, işin haritası çok daha farklıydı. Ne zaman? Kaddafi döneminde (2009’da). O süreçte bu adım atıldı ama tabii (Kaddafi’nin) ömrü vefa etmedi. Dolayısıyla çalışmalarımız şu anda bizim arşivlerimizde... Bu çalışmaları da zaman içerisinde uluslararası camiayla da paylaşırız. Bu dönemde atılan adımlar uluslararası hukuka uygundur...



ANLAŞMAYA BAKIN: (‘Sevr’in ters köşe edilmesi’ derken biraz daha açabilir misiniz?) Anlaşmayı şöyle bir gözden geçirirseniz, onu bir ters köşe yapınca, ne demek istediğimizi görürsünüz.



YARDIMA HAZIRIZ: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj yakın zamanda geldi ve tekrar bir görüşme yaptık. Yeni ne gibi adım atılabilir, bunları konuştuk. Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılan, atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız.



KKTC’DE İHA SAYISI ARTACAK: (KKTC’ye İHA) Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırmamız söz konusu. İhtiyaca göre her şey, her an değişebilir. Bunun yanında; zaten Libya da bu tür ihtiyaçlarını karşılıyor. Geçitkale’ye inen İHA’ların konumu, işlevi de önemli. Aynı hızla devam ettireceğiz. Herhalde bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Doğu Akdeniz’de var mıyız, yok muyuz?’ demez umarım.



PUTİN DE AYNI KANAATTE: (Doğu Akdeniz’de yeni adımlar) Gelişmelere göre anbean olabilecek adımlardır. Libya ile aramızdaki mutabakattan sonra çok daha hareketli ve seri şekilde gidecektir. Bu işin ağırdan alınma durumu söz konusu değildir. Libya’da savaş var. Hafter’in uluslararası tanınırlığı var mı? Yok. Berlin Süreci bile Hafter’i kabul etmiyor. Merkel ile görüşmemiz oldu. Berlin sürecinde bizim de bulunmamızı istedi. Dedikleri şu; ‘Cezayir, Tunus ve Katar’ın da bu oluşumda bulunmaları isabetli olur’. Libya halkının da inandığı güvendiği ülkeler. Bu ülkeler süreçte yer alırlarsa, Libya halkı, ‘güveniriz’ der. Putin de aynı kanaatte.



GÜNDEMDE YOK: (İsrail’in Doğu Akdeniz konusundaki açıklamaları) İsrail konusu şu ana kadar hiç gündemimize gelmedi.



‘Kürecik, İncirlik ya da ikisi’



(İncirlik ve Kürecik’in kapatılması tartışması) Bu adımı atmazsanız, ‘Bak, yaptırımdan bahsediyorlar. Neyi bekliyorsunuz?’ diye söylemeye başlayacaklar. Kılıçdaroğlu kendine göre bizi ters köşe yapmaya çalışıyor. Her adımını dikkatli şekilde sürdüren bir iktidar var. Gerek İncirlik, gerek Kürecik, gerekirse ikisi birden... Bu ülkenin değerlerine saygı duyuyorsanız, atılan bu adımlarda bize itidali nerede tavsiye edeceğinizi iyi düşünün. Kılıçdaroğlu’na kalsa bunlar, bize terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler.



‘Yeni parti’ yorumu: Yapraklar hazan mevsiminde dökülür



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çınar yaprağı logosuyla yeni kurulan Gelecek Partisi ve kurulması olası yeni partilerle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: Çınardan kopan bir yaprak dediniz... AK Parti, çınardır. Yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye’ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir; genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlerseniz her şey orada mevcut. Yol arkadaşlarımızdan, teşkilatımızdan memnunuz, sıkıntımız yok. Başka hazırlanan var mı, yok mu ayrı konu. Eskiden de ayrıldılar, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz.