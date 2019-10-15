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15.10.2019 - 09:49 | | AA

Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Onur Yavan'ın ailesine başsağlığı diledi

Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Yavan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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