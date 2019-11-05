05.11.2019 - 11:44 | | AA
Fuat Oktay: ABD'nin hazırladığı rapor mücadelemizden bizi alıkoyamaz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları şöyle:
"ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."
53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.