Fuat Oktay: ABD'nin hazırladığı rapor mücadelemizden bizi alıkoyamaz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."