Gaffar Okkan ve arkadaşlarına dua

Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ellerinde Türk bayrağı ve Okkan’ın fotoğrafları bulunan gaziler, polis memurları, “Ali Gaffar” ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı’na karanfil, Diyarbakırspor taraftarları da takıma ait atkı bıraktı. Programda Kuran okunarak, şehitler için dualar edildi. Anmaya 75 yaşındaki Azize Şimşek de katıldı.

Okkan, memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da anıldı. Törene eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarının yanı sıra dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ve çok sayıda protokol üyesi ile ilçe sakini katıldı. Konuşmaların ardından Şehit Ali Gaffar Okkan’ın mezarı başında dua edilerek, kabrine karanfiller bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Okan’ın çalışmalarından ve halkla bütünleşmesinden rahatsız olan karanlık güçlerin düzenlediği hain suikast sonucu şehit edildiğini anımsatarak “Halka rağmen değil, halkla birlikte halk için çalıştı” dedi.

l DİYARBAKIR, SAKARYA DHA