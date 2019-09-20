'Güvenli bölgede geri adım yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Suriye Zirvesi’nin ardından, 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’ye yapacağı ziyaret öncesi partisinin MKYK ve MYK’sını topladı. MKYK toplantısında, terörle mücadeleden Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere, yargı reform paketine kadar pek çok başlık gündeme gelirken, masadaki en önemli dosya Fırat’ın doğusunda kurulacak güvenli bölge ve burada ABD ile yapılması öngörülen işbirliği anlaşması oldu.

Toplantıda, Üçlü Zirve’deki görüşmelerin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, güvenli bölge için ABD’ye iki haftalık süre veren Türkiye’nin, sonuç alınamaması halinde kendi harekât planlarını devreye sokma yönündeki kararlılığını vurguladı.

Güvenli bölgenin, Türkiye’nin güney sınırı boyunca güvenliğinin tesisi ve Türkiye’deki mevcut Suriyeli sığınmacıların mali yükünün azaltılması için şart olduğunu ifade eden Erdoğan’ın “Bizim bu yöndeki kararlılığımızda en ufak bir geri adım olmayacak. Bu iş çözülecek” dediği öğrenildi.

Diyarbakır anneleri

Suriye sorunun çözümü konusunda BM, Rusya ve İran ile ortak hareket ettiklerini kaydeden Erdoğan’ın, “Sığınmacı meselesi sadece bizim değil, AB’nin de meselesi. Eylül sonunda güvenli bölge oluşmazsa, biz oluşturacağız” ifadelerini kullandığı ardından da MKYK üyelerine “Bunu vatandaşa iyi anlatın” talimatı verdiği bildirildi.

AK Parti MKYK’nın kadın üyelerinin, annelerin eylemine destek için Diyarbakır’a gitmelerinin gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın, annelere sosyal medyadan destek verilebileceğini söylediği ancak parti yöneticilerinin Diyarbakır’daki eyleme katılmamalarını istediği belirtildi. Erdoğan’ın “Bu olayı bir partinin sahiplenmesinden öte bölgede yaşayanların sahiplenmesi lazım” dediği öğrenilirken, annelerin eylemine ilişkin farklı spekülasyonların ve algı oluşturma çabalarının önlenmesi için, eyleme desteğin, ailelerle Kürtçe iletişim kurabilecekler olmaları, bölgenin hassasiyetlerini daha iyi bilmeleri nedeniyle AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları’nın bu desteği vermesi görüşü benimsendi. Erdoğan’ın toplantıda, “Biz odağımızı kaybetmeyelim, kardeşliğimize sahip çıkalım. Bize diz çöktürmek isteyenler ama diz çökmeyeceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Erdoğan’ın kısa süre önce 29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, “Çok faydalı bir görüşme oldu. Kamu yararı gözetilen her işi destekleyeceğiz” dediği belirtildi.

‘Niye ceza verilmiyor?’

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına karşı verdiği mücadeleyle bilinen Erdoğan, MKYK’da bu konudaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Bir program için yoldayken, içinde çocukları olmasına rağmen arabada sigara içen bir şoför gördüğünü aktaran Erdoğan’ın, “Arkada çocuklar oturuyor. Olur mu böyle şey? Bunlara da ceza verilmesi lazım” dediği kaydedildi.

MKYK’da AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre süreci ile ilgili bir sunum yaptı. Van’da 6 ilçe başkanının istifasının istendiği kaydedildi. Kongre süreci ile birlikte il ve ilçe başkanlarının en az yüzde 50’sinin değişmesi bekleniyor.

Erken seçim yok

Toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun erken seçimle ilgili “Ekonomik şartlar içerisinde iktidar erken seçime gitmek zorunda kalabilir” ifadesinin de gündeme getirildiği belirtildi. Erken seçim gibi bir durumun söz konusu olmadığı, seçimlerin 2023’te zamanında yapılacağı ifade edildi. Erdoğan’ın, 2023 seçimlerine giderken teşkilatın çok çalışması gerektiğini kaydettiği, partiden yaşanan istifaların önüne geçmek için “küskünlükleri ortadan kaldırın, gönülleri alın, göstermelik değil samimi ziyaretler yapın” talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda milletvekillerinin de sık sık illerine giderek çalışması istendi. Teşkilat Başkanı Kandemir’in tüm il başkanlarını partiye çağırarak teker teker görüştüğü ve il analizlerinin yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Erdoğan’a AK Parti kampından önce bir rapor sunulacağı belirtildi. Toplantıda AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yargı reformu paketi de görüşüldü. Uygulamaya alternatif çözüm yollarını içerecek yeni reform paketinde, caydırıcılık, yeni infaz yöntemleri gibi konuların ele alınacağı, hazırlanan ilk çalışmanın bu ay içinde tamamlanarak ekimde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından Meclis gündemine getirileceği öğrenildi.

GAZİLERDEN TEŞEKKÜR





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Genelkurmay Başkanlığı önünde 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan ve aynı yerde babası ve eniştesini şehit veren Ülkü Sayın, “Biz, belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle her gün savaş içinde. Allah razı olsun” dedi. Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, Erdoğan’ın yoğun programına rağmen bu özel günde kendilerini ağırladığını belirterek, “Çocuklarımıza, torunlarımıza kadar sordu. Tüm gaziler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘289 dikişim var’

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 15 Temmuz gecesi gazi olan Nevzat Köroğlu da darbe girişiminde çapraz ateşte kaldığını anlatırken “Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın” dedi. Suriye’ni El Bab bölgesinde gazi olan Hasan Karaman ise “Ben Suriye El Bab’da iki kere yaralandım. Vücudumda 289 dikiş var, kalın bağırsağım yok Sayın Cumhurbaşkanıma da ilettim, tekrar Fırat’ın doğusuna operasyon olursa gönüllüyüm dedim” ifadelerini kullandı. -ANKARA Milliyet

AK Partili başkanlar Afyon’da buluşacak

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın beşincisi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında 20-21-22 Eylül tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirilecek. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin başkanlığını yürüteceği toplantıya, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere, 13 şehirden gelen 155 belediye başkanı katılacak. Bölge toplantısında ayrıca, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da yer alacak. -ANKARA Milliyet

Van kedili ‘tbt’





Erdoğan, Instagram hesabından, 2004’te İstanbul’dan Malatya’ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi. Erdoğan, “tbt” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004’te, İstanbul’dan Malatya’ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik” ifadesini kullandı. - AA