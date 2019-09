‘HSK yapısı değişsin dolar iki lira düşer’

Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Adli Yıl Açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna inanıyorum” dedi. TBB Başkanı Feyzioğlu ise, törendeki konuşmasında HSK’nın yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde TBMM’de uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini önerdi.



Feyzioğlu, “HSK üyelerinin yarısını TBMM’nin beşte üç gibi nitelikli bir oyla belirlemesini; kalan üyelerin Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesini; ayrıca TBB Genel Kurulu’na da aynı şekilde belli sayıda üye seçme yetkisi verilmesini öneriyoruz” dedi.



Ekonomiyi etkiler



Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in, adli yıl açılışı nedeniyle öncesi akşam TBMM’de verdiği resepsiyona da katılan Feyzioğlu, bir grup gazeteci ile sohbetinde de HSK yapısının değişmesine değindi. Feyzioğlu, HSK yapısının değişmesinin ekonomide olumlu gelişmeler sağlayacağını belirterek, “HSK bugün değişsin dolar iki lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj verirsiniz. ‘HSK’nın yapısını değiştiriyoruz’ cümlesi bile yeter. O kadar etkili olur ki ama bir adım atalım” diye konuştu.



HSK yapısı



Feyzioğlu, bir soru üzerine HSK yönetiminde Adalet Bakanı ile yardımcısının olmaması gerektiğini söyleyerek, “Bizim önerimiz açık. Yargıtay Başkanı, Hâkimler Kurulu Başkanı olsun, Yargıtay Başsavcısı da Savcılar Kurulu Başkanı olsun” diye konuştu.



Feyzioğlu’nun yapısının değişmesini istediği HSK Genel Kurulu 13 üyeden oluşuyor. Kurula Adalet Bakanı başkanlık ediyor. Kurul; bakan, ilgili bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanı’nca seçilen dört ve TBMM’ce seçilen yedi üyeden oluşuyor.

‘Baro seçim yöntemi için hazırlık yok’



Erdoğan’ın, barolar seçim yönetiminin değişiklik sinyaline ilişkin açıklamasına da değinen Feyzioğlu, “Bu yeni bir açıklama. Bakanlık bünyesinde bu konuda bir hazırlık olmadığını biliyoruz. Biz de henüz konuyu ele alıp bir görüş oluşturmadık” dedi.



TBB yönetim organları mevcut uygulamada dört yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. Seçimlere TBB delegeleri katılırken, 79 baro başkanı olağan delege olarak katılıyor. Avukatlık kanuna göre her baro avukat sayısına göre delege seçiyor. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na katılıp, oy kullanabiliyor. TBB Genel Kurulu 2021’de toplanacak.



Her baronun yönetim kurulu, baro başkanı ile en az dört üyeden oluşuyor. Avukat sayısı 50’den 100’e kadar olan barolarda altı, 101’den 250’ye kadar olan barolarda sekiz, 251’den fazla olan barolarda 10 asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye yer alıyor. Baro başkanı, aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı oluyor.