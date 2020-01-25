‘İki ülkenin çabalarının meyvesi toplandı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ocak’taki Cezayir ziyareti öncesi Milliyet’e konuşan Adjabi, “Libya konferansı, ateşkesin sağlanması ve güvenli bir ortamın tesisi için atılmış en somut adımdır. Libya’daki olaylar artık hastalığa dönüşmüş durumda. Çözüm yönünde katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Bölge ülkeleri, Türkiye’nin çağrısıyla Libya’daki sıkıntıyı gördü ve diplomatik adımları attı. Bu adımlar herkesin yararınadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Libya ile vardığı mutabakatın uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu belirten Adjabi, şunları kaydetti:

Ev sahipliği teklifi

“Cumhurbaşkanımız Abdelmadjid Tebbune, yaptığı konuşmada Trablusgarp’ın kırmızı çizgimiz olduğunu ortaya koydu. Silahın getirdiği bir çözümü kabul etmek ve dayatmak yanlıştır. Konferansta kimse askeri bir çözümden bahsetmedi, herkes politik ve barışçıl çözümden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyasi çözüm vurgusu yaptı.”

Libya’da yaşanan krize çözüm bulunması amacıyla kurulan diplomatik mekanizmanın sürdürülmesi için, Berlin Zirvesi’nin ardından ikinci zirvenin Cenevre’de yapılması kararlaştırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın Cezayir ziyaretinde, Cezayir’in Libya zirvesine ev sahipliği yapmak istediğini ileteceği belirtildi.

Cezayir, Libya krizinde geçmişte taraflar arasında arabuluculuk yapmıştı. Adjabi, şunları kaydetti: “Berlin’e giden süreçte Türkiye, Cezayir’in de dahil olmasını istedi. Ancak bundan sonrasında taraflar zirve öncesinde davrandıkları gibi davranamayacaklar. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Afrika Birliği ve dünya liderleri ilk kez çözüm için ellerini taşın altına koydu. Ateşkes ihlali askeri ve siyasi intihar olur. Cenevre’de gerçekleşecek ikinci zirveye kadar altı uluslararası takip komitesi kurulması kararı alındı. Bu komiteler aşamalı olarak Libya’daki durumun iyileştirilmesi, yeni anayasanın tesisi ve seçimlerin yapılmasına kadar ki süreçte siyasi ve sürdürülebilir çözüm için çalışılacak. Komiteler ayda bir kez toplanacak. Cezayir, taraflar arasında siyasi görüşmelere ev sahipliği yapmayı ve iki tarafı bir araya getirmeyi teklif ediyor.”