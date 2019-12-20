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20.12.2019 - 09:55 |

İşte Akşener'in "20 milletvekili isterlerse veririm" çıkışının perde arkası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni partileriyle ilgili olarak “Benden 20 milletvekili isterlerse veririm” sözlerinin perde arkası ortaya çıktı.

İşte Akşener'in "20 milletvekili isterlerse veririm" çıkışının perde arkası

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Meral Akşener'in “Benden 20 milletvekili isterlerse veririm” sözleriyle ilgili olarak "Akşener, bu açıklamayı siyasi beklenti üzerine yapmamış. Yeni partilerin seçime girmesinin önüne bir engel çıkarılırsa onlara destek anlamında söylemiş. Akşener de bir baskın seçim olacağını düşünmüyormuş. Ama seçimlerin 2023’te yapılacağına da ihtimal vermiyormuş. İktidarın 2021’in ikinci yarısından itibaren her an seçime gidebileceği düşüncesindeymiş." diye yazdı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

CUMHURBAŞKANLIĞI VE ERKEN SEÇİM KULİSLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni partilerle ilgili olarak “Benden 20 milletvekili isterlerse veririm” demişti. Akşener’in bunu iktidarın bir erken seçim hesabına dönük olarak söylediğini yazmıştım. Daha doğrusu yeni partiler doğmadan onları boğmak için baskın seçime gitmesi. Bu tür senaryoların merkezinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tam aksine, erken seçime karşı çıktı. “Bizim seçimimiz 2023 Haziran’dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir” dedi. Bir anlamda ters köşe yaptı. Akşener’in önerisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na soruldu. Davutoğlu, “Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. İhtiyaç olacağını düşünmüyorum” karşılığını verdi.

İYİ Parti cephesini araştırdım. Akşener, bu açıklamayı siyasi beklenti üzerine yapmamış. Yeni partilerin seçime girmesinin önüne bir engel çıkarılırsa onlara destek anlamında söylemiş. Akşener de bir baskın seçim olacağını düşünmüyormuş. Ama seçimlerin 2023’te yapılacağına da ihtimal vermiyormuş. İktidarın 2021’in ikinci yarısından itibaren her an seçime gidebileceği düşüncesindeymiş.

Erken seçimi tartışıyoruz da asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu niye tartışmıyoruz? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bomba kulislerim var. Ama hemen şimdi değil. Sadece şunu söyleyebilirim: Ekrem İmamoğlu, aman dikkat...

 

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