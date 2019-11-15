İşte Erdoğan’ın izlettiği video

Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray’daki görüşmede Başkan Trump ve ABD’li senatörlere izletilen video. Videoda ‘Mazlum Kobani’ kod adlı teröristin işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor” ifadelerini kullandı. Altun’un İngilizce altyazıyla paylaştığı videoda, son yıllarda Ayn-el Arap’ta düzenlenen terör saldırılarının arkasında olan terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in işlediği katliamlar yer alıyor. Videoda, 27 Temmuz 2008’de meydana gelen ve 17 kişinin ölümüne, 154 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıya yer verilerek “Her öğretinin ve eylemin bir mesajı olduğu gibi bu durumda da mesaj ölümdü ve mesajı ileten kişi Abdullah Öcalan’ın manevi oğlu Ferhat Abdi Şahin’den başkası değildi. Siz onu Mazlum Kobani olarak tanırsınız” deniliyor. Ferhat Abdi Şahin’in terör eylemlerinden örneklerle devam eden videoda “Ayrım gözetmeden eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı, çocuklarımızı, asker ve polisimizi öldüren bu adam gözlerimizin önünde parlatılmakta ve hoş gösterilmektedir. Aynı zamanda Amerika’daki müttefiklerimiz başarılı bir şekilde Ebubekir Bağdadi’nin devrini bitirirlerken soru şu: Kobani’nin Bağdadi’den farkı nedir? Ölüm ve hayat kavramı farklı şekillerde mi ölçülüyor? Bu terör değil mi?” ifadeleri dikkat çekiyor.